İsrail: "Lübnan'ın Bint Jbeil bölgesinde Hizbullah'a ait 70 mevzi imha edildi"
İsrail ordusu, Lübnan'ın Bint Jbeil bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 70 noktayı hedef alarak havaya uçurdu. Saldırı sonrası anlık görüntüler paylaşıldı.
İsrail, Lübnan'a şiddetli saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinde dün komando birliklerinin düzenlediği baskının ardından Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla 1 dakika içinde 70 noktanın imha edildiği belirtildi. Saldırı anlarının görüntüsü paylaşıldı. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı