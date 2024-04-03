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İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Erken Seçim Çağrısını Yineledi

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İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, erken seçim çağrısını yineleyerek, "İsrail devleti, ülke tarihindeki en kötü, en tehlikeli ve başarısız hükümetin gitmesi için altı ay daha bekleyemez" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik erken seçim baskısı giderek artıyor. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, bir kez daha erken seçim çağrısını yineleyerek, "İsrail devleti, ülke tarihindeki en kötü, en tehlikeli ve başarısız hükümetin gitmesi için altı ay daha bekleyemez" dedi.

Lapid, Gazze Şeridi'ndeki esirleri geri getirmek ve Hamas'ı yenmek için Netanyahu hükümetinin mümkün olan en kısa sürede gitmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz da seçim çağrısında bulunmuştu

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında İsrail'de seçim yapılması çağrısında bulunmuş, "Eylül ayında, yani savaştan yaklaşık bir yıl sonra yapılacak seçimlerin tarihi üzerinde anlaşmaya varmalıyız. Böyle bir tarih belirlemek askeri çabalarımızı sürdürmemizi sağlarken İsrail vatandaşlarına da bize olan güvenlerini tazeleyeceğimizin sinyalini verecektir" demişti. - TEL AVİV

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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