İsrail meclisinde 7 Ekim olayları için siyasi komisyon kurulması tasarısına protesto

Güncelleme:
İsrail Meclisi Knesset'te, 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin soruşturmaları üstlenmek üzere kurulması planlanan siyasi komisyon tasarısına karşı muhalefet ve protestocular şiddetli bir şekilde karşı çıktı. Tasarının, hükümete kontrol imkanı sağlayacağına dair endişeler dile getirildi.

İsrail Meclisi Knesset'te 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin soruşturmaları üstlenmek üzere siyasi komisyon kurulmasına yönelik tasarı oylaması sırasında düzenlenen protestolarda İsrailli muhalif milletvekilleri tasarının yazılı olduğu belgeleri yırtarken, bazı göstericiler karar aleyhine slogan attı.

İsrail Meclisi Knesset'te 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin soruşturmaları üstlenmek üzere bir siyasi komisyon kurulmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı oylamaya sunulurken gergin anlar yaşandı. Muhalif milletvekilleri ve İsrailli protestocular, söz konusu komisyonun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine soruşturmalara yön verme imkanı tanıyacağını ve siyasi olarak kontrol edilen bir mekanizmanın süreci baltalayacağını belirtti. Protestocular, pankart açarak siyasetçileri protesto etti. Protestolar sırasında göstericiler salona arkalarını dönerken, bazı muhalif milletvekilleri de tasarının yazılı olduğu belgeleri yırtarak tepkilerini ortaya koydu.

Tasarı ön okumada kabul edildi

Yetki sınırlarını Netanyahu hükümetinin belirleyeceği tasarı, protestocuların sloganları eşliğinde oylamaya sunuldu. Oylama sırasında aralarında muhalif milletvekillerinin de bulunduğu birçok kişi salondan çıkartıldı. Oturumda 53 milletvekilinin tasarı lehine, 48'inin ise aleyhine oy vermesinin ardından tasarı ön okumada onaylandı. Söz konusu tasarı, yasalaştırılmadan önce son değerlendirmeler için Knesset Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi'ne iletilecek.

Anlaşma sağlanamazsa üyeleri Meclis Başkanı Ohana seçecek

Tasarı kapsamında siyasetçilerin hükümet ve muhalefetten isimlerden oluşacak bir panel konusunda anlaşama sağlaması bekleniyor. Bu konuda anlaşma sağlanamaması durumunda panelin yapısı Netanyahu'nun Likud partisi üyesi ve kendisine yakın bir isim olan Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından belirlenecek.

İsrail muhalefeti, bu girişimde hükümetle iş birliği sağlamak istemediğinin altını çizerek, siyasi komisyon tarafından 7 Ekim olaylarına ilişkin yürütülecek bir soruşturmanın nihayetinde hükümet tarafından kontrol edileceğini belirtiyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
