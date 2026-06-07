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İsrail: "İran'dan balistik füze fırlatıldı, ikisi etkisiz hale getirildi"

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Beyrut saldırısının ardından tırmanan gerilimde İsrail'de eğitime ara verildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail'in yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırının ardından Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. İranlı yetkililerin bu saldırıya "kararlı ve acı verici bir karşılık verileceği" yönündeki uyarılarından saatler sonra İsrail, İran'dan ülkeye doğru balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

İsrail'de eğitime ara verildi

Fırlatılan füzelerin ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı. İsrail İç Cephe Komutanlığı, sivillere IDF talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca ülke genelinde eğitime ara verildiğini ve açık-kapalı alanlardaki toplanma sayılarına sınırlama getirildiğini duyurdu.

İki balistik füze etkisiz hale getirildi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede can kaybı ya da hasar olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. IDF, iki füzeninin engellenmesinin ardından daha fazla füzenin fırlatıldığının da tespit edildiğini açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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