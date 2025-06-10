İsrail'in Madleen Gemisine Müdahalesi: Greta Thunberg ve Diğer Gönüllüler Sınır Dışı Ediliyor

İsrail'in Madleen Gemisine Müdahalesi: Greta Thunberg ve Diğer Gönüllüler Sınır Dışı Ediliyor
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İsrail, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale ederek aktivistleri gözaltına aldı. Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu durumda bir Fransız vatandaşının sınır dışı edileceği, diğer 5 Fransızın ise mahkeme önüne çıkacağı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale ederek esir aldığı yardım gönüllüleri, sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildi. Ünlü iklim aktivisti 22 yaşındaki Greta Thunberg, İsveç'e dönmek üzere uçağa bindirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise 1 Fransız vatandaşının sınır dışı edileceğini, diğer 5 Fransız vatandaşının ise sınır dışı belgelerini imzalamayı reddettiğini ve önümüzdeki günlerde İsrail'de hakim karşısına çıkacaklarını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından sabaha karşı yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki insani yardım gönüllülerinin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiği ifade edildi. Gönüllerin havalimanında vatandaşı olduğu ülkelerinin konsolosları tarafından karşılandığı belirtildi. Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için mahkeme çıkarılacağı aktarıldı. Saatler sonra yapılan farklı bir açıklamada ise ünlü iklim aktivisti 22 yaşındaki Greta Thunberg'in İsveç'e gitmek üzere Fransa'ya giden uçağa bindiği ifade edildi. Thunberg'in uçaktan fotoğrafı da paylaşıldı.

1 Fransız sınır dışı ediliyor, 5 Fransız mahkemeye çıkarılacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise yaptığı açıklamada, 1 Fransız vatandaşının sınır dışı formunu imzaladığını ve bugün Fransa'ya döneceğini belirtti. Bakan Barrot, gemideki diğer 5 Fransız vatandaşının ise sınır dışı belgelerini imzalamayı reddettiğini ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklarını söyledi.

Aktivistler, havaalanına yakın Ramle'deki bir gözaltı merkezinde tutuluyor.

İsrail güçleri, pazartesi sabahı erken saatlerde Gazze'ye giden Madleen gemisinin kontrolünü ele geçirmiş, gemide bulunan 2'si Türk 12 kişilik aktivist grubunu gözaltına almıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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