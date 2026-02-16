Haberler

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği dünkü saldırıda can kaybı 15'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Saldırıda sivillerin yoğun bulunduğu bölgede büyük yıkım meydana geldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na dün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı sonrası enkaz altından 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Görgü tanıkları, saldırının sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede büyük yıkıma yol açtığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Sivil savunma ekipleri ve sağlık kaynakları, dünkü saldırının hemen ardından enkazdan 12 kişinin cesedinin çıkarıldığını bildirmişti.

Bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana devam eden süreçte ateşkes ihlallerini sürdürerek Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini kaydediyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Politika
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor

Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti