İsrail'den İran'a Yoğun Hava Saldırısı: 60 Savaş Uçağı Katıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, "Yaklaşık 60 savaş uçağı bu akşam İran'ın merkezinde bir hava saldırısı dalgası düzenledi" dedi.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını havanın kararmasıyla yeniden yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin düzenlediği basın toplantısında, "Yaklaşık 60 savaş uçağı bu akşam İran'ın merkezinde bir hava saldırısı dalgası düzenledi" dedi.

Saldırılar kapsamında, İsrail Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait jetlerin 3 İran F-14 savaş uçağını daha imha ettiğini belirten Defrin, "İran'ın balistik füze fırlatma kapasitesi ciddi şekilde zayıflatıldı. Bugün sahip oldukları füze fırlatma yetenekleri, bu operasyonu başlattığımız zamanki kapasitelerinden çok uzakta. Hava Kuvvetleri, İsrail'e fırlatılmadan önce yaklaşık 950 İran yapımı insansız hava aracını (İHA) imha etti" şeklinde konuştu.

"Geçtiğimiz hafta içinde İran'dan İsrail'e binden fazla İHA fırlatıldı"

Savaşın 9 gününe dair verileri açıklayan IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, "Geçtiğimiz hafta içinde İran'dan İsrail'e binden fazla İHA fırlatıldı. Bunlardan yalnızca birkaçı İsrail hava sahasını delmeyi başardı. İHA'ların çoğu İsrail sınırlarının dışında imha edildi. Bu eşi benzeri görülmemiş bir başarıdır. Savunma eylemlerine ek olarak, hava kuvvetleri İran'ın İHA biriminin komuta zincirini sistematik olarak ortadan kaldırıyor. Bu saldırılar eşgüdümlü saldırı planlarını bozdu ve fırlatılmadan önce yaklaşık 950 patlayıcı yüklü İHA'yı vurduk" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV