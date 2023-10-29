İsrail'de Esirlerin Geri Getirilmesi Talebiyle Gösteriler Düzenlendi

İsrail'in çeşitli kentlerinde, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, yüzlerce İsrailli Tel Aviv, Kudüs, Hayfa, Netanya, Herzliya ve Biru's Sebi kentlerinde gösteri yaptı.

Hamas'ın elindeki esirlerin ailelerinin de katıldığı gösterilerde, rehinelerin geri getirilmesi talep edildi.

Gösterilerle eş zamanlı olarak Başbakan Binyamin Netanyahu da esirlerin ailelerinin temsilcileriyle görüştü.

Görüşme sonrası Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan, esirlerin ailelerinin temsilcilerine, çocuklarının geri gelmesi için hükümetin tüm imkanları seferber edeceği ve tüm çabasını sarf edeceği taahhüdünde bulundu. Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönmesinin savaşın hedeflerinden biri olduğuna işaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, bu akşam yaptıkları açıklamalarda, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önermişti.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.