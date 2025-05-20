İspanya Parlamentosu'ndan İsrail'e Silah Ambargosu Onayı

İspanya Parlamentosu'ndan İsrail'e Silah Ambargosu Onayı
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İspanya Parlamentosu, sol partilerin önerdiği İsrail'e silah ambargosu yasa teklifinin görüşülmesine onay verdi. Teklif, sosyalist ve milliyetçi partilerin desteğiyle gündeme geldi.

İspanya parlamentosu, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını öngören yasa teklifinin görüşülmesine onay verdi.

İspanya Parlamentosu, sol partiler Sumar ve Podemos ile Galiçya Milliyetçi Bloku (BNG) tarafından sunulan ve İsrail ile silah ve askeri malzeme ticaretine ambargo uygulanmasını öngören yasa teklifinin görüşülmesine yeşil ışık yaktı.

İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Katalonya için Birlik Partisi (JUNTS) tarafından da desteklenen teklife sadece İspanya Halk Partisi (PP), Vox ve Navarra Halk Birliği (UPN) "hayır" oyu vererek karşı çıktı. İspanya, geçtiğimiz yıl Filistin devletini tanımış ve 2023 yılında İsrail'e silah satışını durdurmuştu.

İspanya parlamentosunun İsrail'e silah ambargosu uygulanması yönündeki ilk adımını temsil eden bu girişim, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanlarının büyük çoğunluğunun İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirme kararına destek vermeleri sonrası geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise dün başkent Madrid'de gerçekleştirdiği bir basın toplantısında İsrail'in Eurovision şarkı yarışması dahil olmak üzere uluslararası kültürel etkinliklerden men edilmesi yönündeki çağrısında bulunmuştu. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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