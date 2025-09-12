İspanya, İsrail Maslahatgüzarını Bakanlığa Çağırdı

Haberler

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i, İsrail Başbakanı'nın ofisinden gelen asılsız açıklamaları reddetmesi için bakanlığa çağırdı. İspanya, yeni yaptırımlar açıklayarak İsrail'i soykırım suçlamalarıyla hedef aldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i "İsrail Başbakanı'nın ofisinden gelen asılsız ve iftira niteliğindeki açıklamaları kesin bir dille reddetmek üzere" bakanlığa çağırdı.

İspanya ile İsrail arasında "soykırım" gerilimi yaşandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "İsrail'e yönelik silah ve yakıt sevkiyatlarına karşı yeni önlemler alınacağını" duyurmasının ardından Binyamin Netanyahu'nun Ofisi'nden yapılan açıklama, Madrid'den tepki gördü. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Madrid'deki Maslahatgüzarı Dana Erlich'i bakanlığa çağırdı. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erlich'in, "İsrail Başbakanı'nın ofisinden gelen asılsız ve iftira niteliğindeki açıklamaları kesin bir dille reddetmek üzere" çağrıldığı belirtildi.

İspanya, İsrail'e yeni yaptırımlar açıklamıştı

Sanchez pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik silah ve yakıt sevkiyatlarına karşı yeni yaptırımlar duyurmuştu. Sanchez, yaptırımları gerekçelendirerek, "İspanya'nın elinde nükleer bombalar, uçak gemileri ya da büyük petrol rezervleri yok. Ancak yine de İsrail üzerinde baskı kurmak zorundayız ki 'soykırım' olarak nitelendirdiği eylemleri durdursun" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ofisi ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i "soykırım tehditleri" yapmakla suçlamıştı. - MADRİD

