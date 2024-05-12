İspanya'da Katalonya seçimlerinde Sosyalist Parti birinci oldu

İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen bölgesel seçimlerde oyların yüzde 90'ı sayılırken, seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde düzenlenen bölgesel seçimlerde yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi. Oyların yüzde 90'ının sayılmasının ardından Sosyalist Parti seçimde birinci oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre 135 sandalyeli mecliste Sosyalist Parti 41 sandalye, bağımsızlık yanlısı Katalan partisi Junts 36 sandalye ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 20 sandalye kazandı. - BARSELONA