İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı kaydedildi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı acil iniş yaptı. İletişim Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Sanchez'i taşıyan uçağın "öngörülemeyen" bir teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmak zorunda kaldığı kaydedildi. Açıklamada, heyetin geceyi Ankara'da geçirdikten sonra Erivan'a hareket edeceği aktarıldı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
