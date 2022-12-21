İsmi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Adaydır

İsmi 2023 seçimleri için muhalefetin adayları arasında gösterilen ve aldığı hapis cezasının ardından adaylığı güçlendiği öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını işaret ederek, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" dedi.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar devam ediyor. YSK üyelerine hakaret ettiği davadan hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Saraçhane çağrısı ve Akşener'in verdiği destek çok konuşulmuştu. İmamoğlu'nun Saraçhane buluşması için Kılıçdaroğlu'na haber vermediği iddiaları dolaşırken, ikilinin Meclis'te verdiği son pozlar tartışmaları yatıştırdı.

"BİZ BABA VE OĞULUZ"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirterek, "Biz baba ve oğul gibiyiz" dedi. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun sözleri karşısında duygulandığını dile getirdi.

"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Bugün yeni bir açıklama gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık için Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" diye konuştu.