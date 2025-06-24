İsmail Bilen İçin Tören Düzenlendi

27. Dönem Manisa milletvekili İsmail Bilen için tören düzenlendi.

Bilen için TBM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM eski Başkanları, CHP'ye geçen Memleket partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BBP Genel başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ailesi ve yakınları katıldı.

Bilen için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. Bilen için Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Bilen Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA