İskoçya Ulusal Partisi'nden İngiltere'ye Üslup Çağrısı

İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) Orta Doğu Sözcüsü Milletvekili Brendan O'Hara, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yazdığı mektupta, " İsrail'e tam bir silah ambargosu uygulanması, Filistin Devleti'nin derhal tanınması, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırımı önleme davasına resmen katılım ve İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrısı yaptı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik acımasız eylemlerine devam ederken, dünyanın dört bir yanında büyük tepki topluyor. Avrupa ülkelerinden bu eylemlere karşı sert ifadeler gelirken, İngiltere'nin alt meclisi Avam Kamarası'ndan da hükümete çağrı geldi. İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) Orta Doğu Sözcüsü Milletvekili Brendan O'Hara, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yazdığı mektupta, "Gazze'de bir soykırım yaşanırken İşçi Partisi hükümetiniz sessiz kalamaz ve sizden dört gözle haber bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İskoçya'nın günlük gazetesi The National tarafından yayımlanan mektupta O'Hara, İngiltere Başbakanı Starmer'ın atması gereken adımları sıralayarak, " İsrail'e tam bir silah ambargosu uygulanması, Filistin devletinin derhal tanınması, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırımı önleme davasına resmen katılım ve İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrısı yaptı.

O'Hara ayrıca, bölgeye yardım ulaştırmak için bir deniz operasyonu başlatılması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kabinesindeki üyeler hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emirlerinin uygulanması yönünde taahhütte bulunulmasını talep etti. Miletvekili O'Hara, "Bunları yapmamak, yasal yükümlülüklerinizin ihlalidir" dedi. - EDINBURGH