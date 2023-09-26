İşçi, seçim propagandası yapmak için özel idarenin hizmetlerini kendisi gibi gösterdi

Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresinde çalışan ve muhtar adayı olan bir işçi, özel idarenin yaptığı hizmetleri kendi yapıyormuş gibi göstererek sosyal medyadan seçim propagandası yapınca tepkilerle karşılaştı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresinde çalışan ve yerel seçimlerde muhtar adayı olacağını açıklayan bir işçinin, özel idarenin yaptığı yol ve altyapı hizmetlerini kendi yapıyormuş gibi göstererek sosyal medyadan seçim propagandası yapması tepkilere neden oldu.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan Mustafa Akyıldız isimli personel, yaklaşan yerel seçimlerde Dörtyol Mahallesi muhtar adayı olacağını açıkladı. Akyıldız adaylığını açıkladıktan sonra propagandaya başlarken, ilginç bir icraata imza atarak İl Özel İdaresinin köy ve kırsal bölgelerde yaptığı hizmetleri kendi yaptırıyormuş gibi paylaştı. Akyıldız'ın paylaşımını 'Dörtyol Saraydüzü mevkii mahalle sakinlerimizin talepleri üzerine yollarımızı yapıyoruz, Özel İdare çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim' başlığı ile yapması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Osman Ziya Bilim ise, Akyıldız'ın paylaşımlarının doğru olmadığını ifade ederek, "Muhtar dahi olsa kurumun adını kullanarak böyle bir şey yapamaz" dedi. - AFYONKARAHİSAR