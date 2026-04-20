İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD'nin çelişkili tutumu diplomasiyle bağdaşmıyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştirerek, "ABD'nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ABD'nin ateşkesi ihlali iddiaları ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Arakçi, görüşmede Rus mevkidaşı Lavrov'u bölgedeki son durum hakkında bilgilendirerek, ABD'nin ateşkesi "sürekli ve tekrarlayan şekilde ihlal ettiğini" ifade etti.

"ABD'nin tutumu diplomasiyle bağdaşmıyor"

ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştiren Arakçi, İran limanları ve gemilerine yönelik müdahalelerin sürdüğünü belirterek, Touska adlı kargo gemisine müdahale edilmesi ve mürettebatın alıkonulmasına dikkat çekti. Arakçi, "ABD'nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır. İran, karşı tarafın tutumlarını yakından izleyerek, milli çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli kararları alacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgesel istikrar vurgusu

Görüşmede ayrıca İran ile Rusya arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği vurgusu yapılırken, Arakçi, Rusya'nın bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve ortak diplomatik girişimlerin sürdürülmesine yönelik istişarelere hazır olduğunu açıklamasından dolayı teşekkür etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı