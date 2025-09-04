İran ve Avustralya Diplomatik İlişkilerde Gerilim Yaşıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın Avustralya Büyükelçisi Ahmed Sadegi'nin sınır dışı edilmesine tepki göstererek, "Karşılık olarak, Avustralya'nın İran'daki diplomatik varlığının seviyesi karşılıklı olarak düşürülmüş ve Avustralya'nın İran Büyükelçisi Ian McConville ülkeden ayrılmıştır" dedi.

İran ile Avustralya, karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avustralya'nın Tahran'ı Sydney ve Melbourne'de Yahudilere yönelik iki kundaklama saldırısını yönlendirmekle suçlamasının ardından, İran Büyükelçisi Ahmed Sadegi'nin sınır dışı edilmesi ve diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmesi kararına tepki gösterdi. Bekayi, İran'a yöneltilen antisemitizm suçlamalarını "gülünç ve dayanaksız" olarak nitelendirerek, "İlişkilerin seviyesinin düşürülmesini hoş karşılamıyoruz. Bu kararın hiçbir gerekçesi yok ve iki ülke ilişkilerini olumsuz etkileyecektir" dedi.

Söz konusu kararı "haksız" olarak nitelendiren Bekayi, "Diplomatik hukuk çerçevesinde ve Avustralya'nın eylemine karşılık olarak, İran İslam Cumhuriyeti de Avustralya'nın İran'daki diplomatik varlığının seviyesini karşılıklı olarak düşürmüş ve alınan karar kapsamında Avustralya'nın İran Büyükelçisi Ian McConville ülkeden ayrılmıştır" şeklinde konuştu.

Avustralya, İran'ı suçlamıştı

Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü (ASIO), geçen hafta yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC), 20 Ocak'ta Sydney'in güneydoğusundaki Maroubra'da bir çocuk bakım merkezine ve 17 Ocak'ta Yahudi lider Alex Ryvchin'in eski evine düzenlenen kundaklama saldırılarıyla bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Avustralya yönetimi, İran'ın Avustralya Büyükelçisi Ahmed Sadegi'yi sınır dışı etmiş, IRGC'yi terör örgütü olarak tanıma kararı almıştı. Başbakan Anthony Albanese de Avustralya'nın Tahran'daki büyükelçilik faaliyetlerinin askıya alındığını ve tüm Avustralya diplomatlarının üçüncü bir ülkede güvence altına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan Ahmed Sadegi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avustralya'dan sınır dışı edilen ilk büyükelçi oldu. - TAHRAN