İranlı Sözcü Bekayi: "(ABD ile) Zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin ayrıntılara girmeye çalışırsak bir sonuca ulaşamayız"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakerelerde zenginleştirilmiş uranyum ayrıntılarına girilmesi halinde sonuç alınamayacağını belirtti. Ayrıca, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına devam ettiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bekayi, İran basınına yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu ABD'ye teslim etmesi yönündeki herhangi bir talebin "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Bekayi, "Zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin ayrıntılara girmeye çalışırsak bir sonuca ulaşamayız" dedi.

Bekayi ayrıca, savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları için ABD ile koordineli olarak İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Katar heyetinin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. İranlı sözcü, İslamabad yönetiminin de müzakerelerdeki ana arabulucu olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ve Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin, ABD ile yürütülen müzakere sürecine destek sağlamak amacıyla başkent Tahran'da bulunduğu biliniyor. - TAHRAN

