İranlı yetkili: "Savaşa da barışa da hazırız"

ABD'nin İran ile yaptığı müzakereler devam ederken, İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin her duruma hazır olduğunu belirtti. Mücadele sürecinde, Trump'ın süre uzatma çağrısına olumlu yanıt verildiği bildirildi.

Adı açıklanmayan bir İranlı yetkili, ABD'nın İran'a bir anlaşmaya varılması yönünde tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala yürütülen müzakerelere ilişkin, "Savaşa da barışa da hazırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bir anlaşmaya varılması için Tahran yönetimine verdiği sürenin dolmasına saatler kalırken taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor. Trump'ın son temaslara ilişkin "Hararetli müzakereler sürüyor" ifadelerinin ardından, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, Tahran yönetiminin gelişmelere yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Adı açıklanmayan yetkili, "Savaşa da barışa da hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a tanıdığı sürede sona yaklaşılırken, Şahbaz Şerif, Trump'a süreyi iki hafta daha uzatma çağrısında bulunmuş, Tahran yönetimine de Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle geçişlere açık tutma önerisi yapmıştı. İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin Pakistan'ın söz konusu teklifine olumlu yaklaştığını bildirmişti. - TAHRAN

