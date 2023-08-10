İran Meclisi, Lübnan'ın İsrail ve ekonomik krizle mücadelesinde yanında olduğunu söyledi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, Lübnan'ın İsrail ve ekonomik krizle mücadelesinde yanlarında olduklarını açıkladı. Celalzade ve beraberindeki heyet, Lübnan'da Filistinli siyasi parti temsilcileri ve gruplarla görüştükten sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. İran heyeti ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüştü. Heyetin, Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Helva mülteci kampında çıkan çatışmalara arabuluculuk yapmak için Beyrut'a geldiği belirtiliyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, "İsrail ve derin ekonomik krizle mücadelede" Lübnan'ın yanında olduklarını söyledi.

Celalzade ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'daki temaslarının ardından geldikleri Lübnan'da önce Filistinli siyasi parti temsilcileri ve gruplarla görüştü.

İran heyeti ardından Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Berri ile görüşmesinden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Celalzade, " İran, düşman İsrail'e karşı mücadelede Lübnan'ın yanında. Aynı zamanda şu anki derin ekonomik krizle başa çıkmada da Lübnan'ın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Celalzade, Berri'yi resmi ziyaret için Tahran'a davet ettiklerini aktardı.

Lübnan Meclisini ziyaret eden İran heyeti ayrıca Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi.

Celalzade başkanlığındaki heyetin, Lübnan'ın güneyindeki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da silahlı çatışmaya giren Filistinli gruplar arasında arabuluculuk yapmak için Beyrut'a geldiği belirtiliyor.

Ayn el-Helva Kampı'nda çatışmalar sona erse de Filistinli gruplar arasında kesin bir uzlaşma sağlanmadı.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 12 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini bildirmişti.