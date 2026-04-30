İran Meclis Başkanı Galibaf'tan Trump'a "3 gün" göndermesi: "30 güne uzatalım, canlı yayınlayalım"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol altyapısının "havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldığı" yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alaycı bir yanıt verdi. Galibaf paylaşımında, "Üç gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ablukaya ilişkin değerlendirmelerine de gönderme yapan Galibaf, "ABD yönetiminin, ablukacı teoriyi savunan ve petrol fiyatlarını 120 doların üzerine çıkaran Bessent gibilerden aldığı tavsiyeler işte böyle saçmalıklar. Sıradaki durak: 140 dolar. Sorun teoride değil, zihniyette" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukanın sürdüğünü ve bu faaliyetin "başarılı sonuçlar ürettiğini" savunmuştu. Abluka nedeniyle İran'ın petrol altyapısının çökebileceğini öne sürmüş, petrol depolarının dolması ve yeni depolama alanı bulunamamasının teknik sorunlara yol açabileceğini belirtmişti. Bu durumun petrol boru hatlarında büyük bir yıkıma neden olabileceğini ifade eden Trump, "İran'ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı