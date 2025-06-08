İran, İsrail'in Nükleer Faaliyetlerine Dair Gizli Belgeleri Ele Geçirdi

İran, İsrail'in Nükleer Faaliyetlerine Dair Gizli Belgeleri Ele Geçirdi
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İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'in nükleer faaliyetleri hakkında ele geçirilen stratejik ve hassas bilgileri içeren belgelerin yakında yayımlanacağını duyurdu. Belgelerin içeriği ve ele geçiriliş yöntemi gizli kalacak.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, ele geçirdikleri İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren belgelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Belgelerin nasıl ele geçirildiği ve hangi yollarla ülkeye getirildiği gizli kalacak, ancak belgeler yakında yayımlanacak. Ayrıca ele geçirdiğimiz bu belgeler savunma gücümüzü artıracak öneme sahip" ifadelerini kullandı.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, ele geçirdikleri İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren belgelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Hatib, ele geçirilen binlerce belgenin arasında nükleer tesislerle ilgili bilgilerin yanı sıra İsrail'in ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkilerini içeren belgelerin de bulunduğunu belirtti. İsmail Hatib, "Geniş yönlü ve karmaşık bir operasyon planladık. Süreç önce sızma, kaynak temini ve erişim düzeyinin artırılmasıyla başladı. Allah'ın yardımıyla da bugün bu önemli bilgi hazinesine ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

Belgelerin içeriği kadar bu belgelerin İsrail topraklarından nasıl çıkarıldığı konusunun da önemli olduğuna dikkat çeken Hatib, "Belgelerin nasıl ele geçirildiği ve hangi yollarla ülkeye getirildiği gizli kalacak, ancak belgeler yakında yayımlanacak. Ayrıca ele geçirdiğimiz bu belgeler savunma gücümüzü artıracak öneme sahip" şeklinde konuştu.

İran'dan İsrail'e istihbarat darbesi

İran İstihbarat birimleri, İsrail'in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi ele geçirmişti. İran devlet televizyonuna konuşan İranlı güvenlik kaynakları, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye nakledildiğini açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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