İran, İsrail'e Ait İki F-35 Uçağını Vurduğunu Duyurdu

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İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ait iki F-35 savaş uçağı ve çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Vurulan uçakların pilotlarının durumu belirsizliğini koruyor.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ait iki F-35 savaş uçağı ile çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiğini duyurdu.

İran'dan İsrail'e yönelik misilleme saldırıya ilişkin açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla ilişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait iki F-35 savaş uçağı ile çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından başarıyla vurularak imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, vurulan savaş uçaklarının pilotlarının akıbetinin henüz bilinmediği ve konunun araştırıldığı belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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