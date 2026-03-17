Reuters: "Mücteba Hamaney, iki arabulucu ülkenin ABD ile gerilimi azaltma önerilerini reddetti"

Güncelleme:
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney, arabulucu ülkeler tarafından iletilen ABD ile gerilimin azaltılması ya da ateşkes önerilerini reddetti. Hameney'in,ABD ve İsrail'e karşı intikam alma konusundaki duruşu oldukça sert.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney, iki arabulucu ülke tarafından Tahran'a iletilen ABD ile gerilimin azaltılmasına veya ateşkes sağlanmasına ilişkin önerileri reddetti.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'in iki arabulucu ülkenin ilettiği "ABD ile gerilimi azaltma veya ateşkes sağlama önerilerini" reddettiğini ifade etti. İranlı yetkili, Hamaney'in ilk dış politika oturumunda ABD ve İsrail'e karşı intikam alma konusundaki duruşunun "çok sert ve ciddi" olduğunu söyledi. Yetkili, Hamaney'in oturuma bizzat katılıp katılmadığını belirtmedi. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Hamaney'in, "ABD ve İsrail diz çökene, yenilgiyi kabul edene ve tazminat ödeyene kadar barış için doğru zaman değil" dediğini aktardı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
