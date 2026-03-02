Haberler

İran: "Hürmüz Boğazı'nı kapattık, geçmek isteyen her gemiyi de ateşe veririz"

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere müdahale edeceklerini ve petrol sevkiyatını hedef alacaklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edeceklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kapattık ve Boğazı geçmek isteyen her gemiyi ateşe veririz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu. Cebari, Boğaz'dan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edeceklerini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı kapattık ve Boğazı geçmek isteyen her gemiyi ateşe veririz. Bu bölgeye gelmesinler. Aksi takdirde ciddi ve kararlı karşılığımızla mutlaka karşılaşacaklardır" dedi.

Petrol sevkiyatını da hedef alacaklarını ifade eden Cebari, "Petrol boru hatlarına da saldırırız. ABD'lilerin binlerce milyar dolarlık borcu var. Bölgenin petrolüne susamış durumdalar ama bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
