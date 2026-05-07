İran devlet televizyonu: "Hürmüz Boğazı'nda düşman unsurları füze ateşi altına alındı"

İran devlet televizyonu, ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine müdahalesinin ardından Hürmüz Boğazı bölgesindeki "düşman unsurlarının" İran'ın füze ateşi altına alındığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise saldırılara ilişkin, "Aynı hatayı tekrar etmek farklı bir sonuç doğurmaz, yalnızca daha sert bir karşılık getirir. İran'ın yeni deniz düzenine saygı gösterin" dedi.

İran'dan Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan son gelişmelere ilişkin art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran devlet televizyonu, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Saldırgan ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine yönelik saldırısının ardından, Hürmüz Boğazı bölgesindeki düşman unsurları İran'ın füze ateşi altına alındı. Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" denildi.

Sirik'teki seslerin kaynağına ilişkin açıklama

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde duyulan patlama seslerine ilişkin ise yeni açıklama yapıldı. İran basını kentte herhangi bir patlama ya da çatışma yaşanmadığını bildirirken, duyulan seslerin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nin bazı gemilere yönelik yaptığı uyarılardan kaynaklandığını aktardı.

"İki düşman İHA'sı imha edildi"

DMO'ya yakın haber kaynakları da Bender Abbas'ta hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği iki düşman İHA'sının imha edildiğini öne sürdü. Haberde, kentte duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, söz konusu olayın Keşm Adası'ndaki Behmen İskelesi çevresinde meydana gelen patlamadan farklı olduğu kaydedildi.

Azizi: "İran'ın yeni deniz düzenine saygı gösterin"

İran Meclisi'nden de Hürmüz Boğazı çevresindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, söz konusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Aynı hatayı tekrar etmek farklı bir sonuç doğurmaz, yalnızca daha sert bir karşılık getirir. İran'ın yeni deniz düzenine saygı gösterin" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı