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Güney Pars'ta 4 bin ton enkaz temizlendi

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İran Ulusal Petrol Şirketi, İsrail saldırılarında zarar gören Güney Pars doğal gaz sahasındaki rafinerilerdeki yaklaşık 4 bin ton enkazın tamamen kaldırıldığını, üretim kapasitesinin eski seviyeye çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İran Ulusal Petrol Şirketi, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında hedef alınan Güney Pars doğal gaz sahasında bulunan rafinerilerdeki yaklaşık 4 bin tonluk enkazın tamamının kaldırıldığını açıkladı.

İran Ulusal Petrol Şirketi'nden (NIOC) bir yetkili, İsrail'in geçtiğimiz Mart ayında ülkenin Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye kentinde bulunan Güney Pars doğal gaz sahasındaki rafinerilere düzenlediği saldırılar sonrasındaki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. İran basınında yer alan haberlerde, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, NIOC Entegre İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Alihani, "Her rafineride, tahrip olmuş, erimiş ve parçalanmış metal yapılar ile ekipmanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin ton enkaz vardı. Bu enkazın toplanması ve kaldırılması son derece zorlu bir operasyondu" dedi.

Alihani, üretim kapasitesinin yeniden eski seviyesine çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında bulunan Güney Pars doğal gaz sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor ve Katar ile paylaşılıyor. Saha, Mart ayında İsrail'in hava saldırılarında hedef alınmıştı. Saldırılar, tesiste büyük bir yangına neden olmuştu. Yangın sonucunda başkent Tahran'da güneşin görülmesini engelleyecek kadar yoğun duman bulutları oluşmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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