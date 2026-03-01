İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Bir ya da iki gün içinde bir dini lider seçildiğini görebilirsiniz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in halefinin günler içinde seçileceğini açıklayarak, "Bir ya da iki gün içinde bir dini lider seçildiğini görebilirsiniz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına ABD ve İsrail ile yaşanan çatışma ve ülkenin dini lideri Hamaney'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in ülkenin üst düzey yönetimini hedef alan saldırılarının ardından bugün bir geçiş konseyi kurulduğunu açıklayan Arakçi, "Bu konsey, Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruma Konseyi'nden bir hukukçudan oluşuyor. Bu üçlü grup, yeni bir lider seçilene kadar liderlik görevini yürütecektir" dedi.

Bunun ardından din adamlarından oluşan Uzmanlar Meclisi'nin yeni lideri seçme sürecinin başlayacağını ifade eden Arakçi, "Bunun kısa bir süre alacağını varsayıyorum. Bir ya da iki gün içinde bir dini lider seçildiğini göreceksiniz" dedi.

Arakçi, ABD ve İsrail'e karşı kendilerini savunurken hudut gözetmeyeceklerini de ifade ederek, "Kendimizi savunma konusunda hiçbir kısıtlama ya da sınırımız yok" dedi.

ABD'yi müzakereler sürerken saldırmakla suçladı

Arakçi, ABD'yi müzakerelerin sürdüğü bir ortamda saldırı gerçekleştirmekle suçladı. Arakçi, ikinci defa müzakereler sırasında saldırı başlatan ABD'den farklı bir şekilde İran'ın her zaman diplomasiye açık bir ülke olduğunu ifade etti.

"Kardeşlerimize saldırmıyoruz, Amerikan hedeflerini vuruyoruz"

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine düzenlediği saldırılara değinen Arakçi, "Basra Körfezi'nin karşı yakasındaki ülkelerle hiçbir sorunumuz yok. Hepsiyle dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Yaptıkları şeyin ABD saldırılarına karşı bir misilleme eylemi olduğunu vurgulayan Arakçi, "Basra Körfezi'ndeki kardeşlerimize ve komşularımıza saldırmıyoruz. Amerikan hedeflerini vuruyoruz" dedi.

Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetleri olmadığını söyledi

Arakçi, ayrıca ülkesinin dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin bağlı olduğu Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyeti olmadığını ya da bu aşamada deniz trafiğini engelleyecek herhangi bir planı olmadığını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı