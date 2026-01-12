İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran'a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika