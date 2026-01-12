Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran'a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi.

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın askeri müdahale uyarısının Tahran'daki protestoları artırabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran'a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
500

