Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD medyasının İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin tutumunu yanlış yansıttığını belirterek, "İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın sona erdirilmesine yönelik Pakistan'ın ev sahipliği teklif ettiği görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İran'ın tutumu ABD medyası tarafından yanlış yansıtılıyor. Pakistan'ın çabalarına derin bir minnet duyuyoruz ve İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca İranlıların Pakistan bayrakları taşıdığı görüntüleri paylaşarak, Urduca "Pakistan Zindabad" (Yaşasın Pakistan) notuyla Pakistan ve halkına teşekkür etti.

Pakistan'ın arabuluculuk teklifi

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm için arabuluculuk girişimlerinde bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada ülkesinin iki ülke arasında "anlamlı ve sonuç odaklı görüşmelere" ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

