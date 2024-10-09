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İran Dışişleri Bakanı Arakçi Suudi Arabistan'da Temaslarda Bulundu

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Suudi Arabistan'da Temaslarda Bulundu
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkeleri turunun başlangıcında Suudi Arabistan'a giderek Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüştü. Arakçi, bölgesel güvenlik ve iş birliği vurgusu yaparken, Suudi Bakan Farhan da ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair kararlılıklarını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkeleri turunun ilk durağı Suudi Arabistan'a geldi. Arakçi, temasları kapsamında başkent Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. Arakçi görüşmede, hükümetin komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme ve bölgesel güvenlik, istikrar ve refahı artırma politikasını sürdüreceğini belirterek, Reisi hükümeti döneminde iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasına önem verdiklerini söyledi.

"Bölge ülkeleri tüm kapasitelerini kullanmalı"

Lübnan ve Suriye'ye yaptığı ziyaretlere değinen Arakçi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik askeri saldırılarının derhal durmasının, bölgedeki gerginliğin artmasını önlemek ve geniş çaplı bir çatışmanın çıkmasını engellemek için gerekli olduğunu ifade etti. Arakçi, bölge ülkelerinin Gazze ve Lübnan'daki masum insanların katledilmesini ve altyapıların yok edilmesini durdurmak için tüm imkan ve siyasi kapasitelerini kullanması gerektiğini belirtti.

"Suudi Arabistan, iş birliğine hazır"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ise son bir yılda ikili ilişkileri güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, iki ülke arasındaki çeşitli konularda iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. İran ve Suudi Arabistan'ın bölgesel istikrar ve güvenliği koruma konusunda ortak hedefe sahip olduklarını söyleyen Farhan, Suudi Arabistan'ın bu amaca ulaşmak için iş birliğine hazır olduğunu belirtti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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