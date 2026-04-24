İran Dışişleri Bakanı Arakçi İslamabad'da

İran basını, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldiğini bildirirken, burada ABD'li yetkililerle bir araya geleceği yönündeki iddiaları yalanladı.

İran, ABD basınında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD'li yetkililerle görüşebileceği yönündeki iddiaları yalanladı. İran basınında yer alan haberde, son günlerde ABD'li yetkililer ve medya organları tarafından yeni bir müzakere turuna ilişkin ortaya atılan iddiaların "gerçek dışı" olduğu belirtilerek, söz konusu haberlerin kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu öne sürüldü. Haberde, "Şu an ABD ile herhangi bir müzakere gündemde bulunmuyor. Arakçi, İslamabad'da ABD'li yetkililerle hiçbir görüşme gerçekleştirmeyecek. Söz konusu ziyaret kapsamında Arakçi'nin, savaşın sona ermesine ilişkin İran'ın değerlendirmelerini Pakistan tarafıyla ele alması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Arakçi, İslamabad'a geldi

İran basını ayrıca, Arakçi'nin, Pakistan'daki temasları kapsamında başkent İslamabad'a geldiğini bildirdi. Pakistanlı kaynaklardan yapılan açıklamada ise Arakçi'nin Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ve diğer yetkililer tarafından karşılandığı belirtildi. Arakçi'nin ziyareti çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Munir ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İslamabad, Maskat ve Moskova'ya ziyaret

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İslamabad, Umman'ın başkenti Maskat ve Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktığını, bu ziyaretlerin amacının ikili konularda ortaklarla yakın koordinasyon sağlamak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak olduğunu belirtmişti.

ABD basınından İslamabad'da görüşme iddiası

ABD basınında iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'i İslamabad'a gönderdiği ileri sürülmüş, söz konusu isimlerin hafta sonu Arakçi ile İslamabad'da bir araya gelmesinin beklendiği aktarılmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı