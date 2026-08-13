Arakçi: ABD, Hürmüz'de yanlış hesaplıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran ve stratejik Hürmüz Boğazı ile ilgili istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazındaki duruma değindi. Bakan Arakçi, "ABD, istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yapıyor. Örneğin; İran'a karşı savaş. Şimdi de Hürmüz Boğazı'nda çok daha büyük bir yanlış hesaplama yapıldı. Yalan haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun. Allah büyüktür, yeryüzündeki her güçten daha büyüktür. Allah'a güveniriz" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz, İran'ın kontrolünde"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı paramiliter Besic (Basij) Teşkilatı Komutanı Hüseyin Taib'de yaptığı açıklamada, Hürmüz'ün "İran'ın kontrolü ve yönetimi altında" olduğunu belirtti. Taib, "Bugün Hürmüz Boğazı'nın İran'ın yönetim ve kontrolü altında olduğunu ve ülkemizin tam bir güvenlik içinde yoluna devam ettiğini görüyorsunuz. ABD'liler İslam devriminin gücünü gördü" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump dün Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'nin stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazında "tam kontrole" sahip olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı