İran, Saldırılara Anında Yanıt Verecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

