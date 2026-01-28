İran, Saldırılara Anında Yanıt Verecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika