İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı