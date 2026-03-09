İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Mücteba Hamaney'in emirlerine tam itaat etmeye hazırız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Uzmanlar Meclisi'nin Mücteba Hamaney'i yeni dini lider olarak seçmesine destek vererek, "Mücteba Hamaney'in emirlerine tam itaat etmeye hazırız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçilmesinin ardından bir bildiri yayımladı. Dini lideri belirleyen Uzmanlar Meclisi'nin kararına destek verilen bildiride, "Mücteba Hamaney'in emirlerine tam itaat etmeye ve bu uğurda canımızı feda etmeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca İslam Devrimi'nin değerlerinin korunacağı ve devrimin kurucusu Ruhullah Humeyni ile ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in bıraktığı mirasın korunmasına devam edileceği vurgulandı.

İran'da dini lider Ali Hamaney'in 28 şubatta ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin en üst siyasi ve dini makamı olan liderlik görevi için süreç başlatılmıştı. İran Anayasası uyarınca yeni dini lideri seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi, yaptığı oylama sonucunda Mücteba Hamaney'i yeni dini lider olarak seçmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı