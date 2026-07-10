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İran'dan ABD ve İsrail'e misilleme tehdidi

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD'nin ülke altyapısına yönelik herhangi bir yeni saldırısına "misilleme" yapılacağı ve İsrail'in de hedef alınacağı uyarısında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD'nin ülke altyapısına yönelik herhangi bir yeni saldırısına "misilleme" yapılacağı ve İsrail'in de hedef alınacağı uyarısında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ülkesine yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zülkadir, ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret ederek, "Dünyanın en nefret edilen şahsiyetinin, yas tutan İran halkına yönelik ifadeleri kendine yakışır. Şehit liderin (Öldürülen dini lider Ali Hamaney) cenaze töreninde İran ve Irak halkının sergilediği tarihi duruştan dolayı öfkeleniyor. Daha önce de duyurduğumuz gibi altyapıya yönelik her türlü saldırıya misilleme yapılacak ve bu vahşetlerden sorumlu olan suçlu siyonist rejim, savaşçılarımızın karşılığından muaf olmayacak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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