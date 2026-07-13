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İran: "(Hürmüz Boğazı geçiş ücreti) Yüzde 20 elbette çok fazla, biz adil davranacağız"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınacağı açıklamasına yanıt verdi. Arakçi, İran'ın boğazın koruyucusu olduğunu belirterek, yüzde 20 ücretin çok fazla olduğunu ve adil davranacaklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı hakkındaki açıklamasına verdiği yanıtta, "İran her zaman boğazın koruyucusu olmuştur ve sonsuza dek öyle kalacaktır" ifadelerini kullanarak, "Yüzde 20 elbette çok fazla, biz adil davranacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alacağına dair yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Arakçi, "ABD Başkanı kesinlikle haklı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve emniyetli bir şekilde geçişini sağlayan her kim olursa olsun, bu hizmet karşılığında ödeme almalıdır" dedi.

Trump'ın "ABD, bugünden itibaren 'Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu' olarak anılacak" sözlerine değinen Arakçi, "İran her zaman boğazın koruyucusu olmuştur ve sonsuza dek öyle kalacaktır" dedi.

Trump'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden yüzde 20 ödeme alacağına dair sözlerine ise Arakçi, "Yüzde 20 elbette çok fazla, biz adil davranacağız" cevabını verdi.

İran, daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ödeme alacağını dile getirmiş, ABD Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su yolu olduğunu öne sürerek buna karşı çıkmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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