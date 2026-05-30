İran: "ABD Başkanı Trump, diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor"

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai sosyal medya hesabından ABD ile müzakere sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Rızai, "Beklendiği gibi ABD Başkanı, üçüncü kez diplomasiye ihanet ediyor. Trump'ın deniz ablukasını sürdürmesi ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunması, müzakerelere yanaşmadığını ve başka hedefler peşinde olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı