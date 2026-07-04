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İran'dan İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz uyarısı: "Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçlerin askeri gösteri sahnesi değildir"

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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Boğazı konusunda uyararak, boğazın bölge dışı güçlerin askeri gösteri sahnesi olmadığını ve güvenliğin kıyı devletlerinin elinde olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Boğazı konusunda uyararak, "Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçlerin askeri gösteri sahnesi değildir" dedi.

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından dün Hürmüz Boğazı konusunda yayınlanan ortak açıklamaya tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Boğazı konusunda uyararak, "Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçlerin askeri gösteri sahnesi değildir. Boğazın güvenliğinin garantörü ve sorumlu gücü olan İran, bu hassas su yolunda gerçekleştirilecek her türlü askeri harekete karşı uyarıda bulunmaktadır. Boğazın güvenliği kıyı devletlerinin elindedir; krizler oluşturanlar, maceralarının sonuçlarından sorumlu tutulacaktır; bu uyarı ciddidir" dedi.

Fransa ve İngiltere dün yaptıkları ortak açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan tüm ülkelerin gemilerinin güvenli geçişinin yeniden sağlanmasının küresel bir mesele olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü desteklemek amacıyla daha geniş kapsamlı Çok Uluslu Askeri Misyon'u konuşlandırmaya hazır olduklarını ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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