Haberler

İran'dan ABD'ye teklif sonrası mesaj: "Top artık sizin sahanızda"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifin Pakistan aracılığıyla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Top artık çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yabancı ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede, İran'ın ülkesine ve halkına yönelik her türlü saldırıyı bertaraf etmeye hazır olduğunu vurgulayan Garibabadi, ülkesinin aynı zamanda mevcut sorunların çözümünde ulusal çıkarlara dayalı diplomasiye inandığını ve bu doğrultuda üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

"Top artık ABD'nin sahasında"

İran'ın savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik son teklifini, ABD'ye iletilmek üzere arabulucu olarak Pakistan'a sunduğunu belirten Garibabadi, "Artık top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini sağlama amacıyla her iki yol için de hazırdır ve her durumda, ABD'ye ve bu ülkenin diplomasi sürecindeki samimiyetine yönelik kötümserliğini ve güvensizliğini her zaman koruyacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

