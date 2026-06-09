Haberler

Arakçi: "Topraklarımızın yakınlarındaki yabancı güçler sürekli bir tehlike altında, bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmaları"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran geriliminde yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular olmadığını vurguladı. Trump ise helikopterinin düşürüldüğünü iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, kendi insan hataları, basit kazalar ya da muhtemel çapraz ateşin arasında kalma riski nedeniyle sürekli bir tehlike altında bulunmaktadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İran arasında yükselen gerilim ardından açıklama yaptı. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı ülkelerin Körfez bölgesi çevresinde konuşlu askeri unsurlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. Arakçi, "Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, kendi insan hataları, basit kazalar ya da muhtemel çapraz ateşin arasında kalma riski nedeniyle sürekli bir tehlike altında bulunmaktadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.

Arakçi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın geçtiğimiz saatlerde kullandığı ifadeleri yineleyerek, "Diplomasinin dilini tercih ederiz, ancak başka dilleri de konuşabiliriz" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca, "Hürmüz Boğazı uluslararası sular değildir; İran ile Umman arasında ve ABD'den binlerce mil uzakta bulunmaktadır. Deniz sınırları apaçık ortadadır. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz İran hava sahası, kara ve deniz sınırlarına yönelik ihlallere karşı her daim tetiktedir" ifadelerini kullandı.

Trump, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopterinin İran tarafından vurulduğunu iddia etmişti. Trump açıklamasında, bu konuda ABD ordusu tarafından bilgilendirildiğini kaydederek, "Dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten son derece gelişmiş bir Apache helikopterimizi düşürmüş. Olayda iki pilot görev yapıyordu. Her ikisi de güvende ve herhangi bir yara almadı" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ABD ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlemek zorunda olduğunu savunarak, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı

SGK müdürü tutuklandı! Konuşulan rakam öyle böyle değil
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

Süper Lig'in eski şampiyonuna transfer olması an meselesi

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı!
Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' denilen isim sessizliğini bozdu
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!