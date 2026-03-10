Haberler

İran: "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini belirtti. Komutan Ali Rıza Tengsiri, bu gemilere geçiş hakkı tanımayacaklarını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini belirterek, " İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere sert mesaj verdi. Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz. İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndan geçişte tam serbestlik tanınacağını açıklamıştı. - TAHRAN

