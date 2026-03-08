Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "Meşru müdafaa hakkını kullanıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in ülkelerine yönelik saldırılarının diplomatik çabaları baltaladığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. İran, doğal meşru müdafaa hakkını kullandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının diplomatik çabaları baltaladığını ve uluslararası hukukun temelini sarstığını belirterek, "İran şu anda uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu doğal meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bekayi, "ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı saldırı savaşı, diplomatik çabaları baltalamış, uluslararası hukukun temelini sarsmış ve insanlığın kendisine yönelik yıkıcı bir saldırının önünü açmıştır" ifadelerini kullandı.

Bekayi, "İran şu anda uluslararası hukuk çerçevesinde sahip olduğu doğal meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. Bu tür açık ihlaller ve vahşetler karşısında sessizlik ve kayıtsızlık, küresel hukuk düzeninin güvenilirliğini daha da zayıflatacak ve gelecekteki saldırganları cesaretlendirecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu

Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor