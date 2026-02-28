Haberler

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani: "Siyonist suçluları ve onursuz ABD'lileri pişman edeceğiz"

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert yanıt vererek, 'Siyonist suçluları ve onursuz ABD'lileri yaptıklarına pişman edeceğiz' dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Siyonist suçluları ve onursuz ABD'lileri yaptıklarına pişman edeceğiz" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu. Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonist suçluları ve onursuz ABD'lileri yaptıklarına pişman edeceğiz. Yiğit askerlerimiz ve büyük İran milleti, baskıcı ve zalim uluslararası güçlere unutulmaz bir ders verecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
