Haberler

İran basını: "İran ordusu ABD'ye ait savaş gemisine saldırı düzenledi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran basını, ordusunun Umman Denizi'nde ABD savaş gemisine saldırdığını iddia etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise bu iddiaları yalanladı.

İran basını, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir savaş gemisine saldırı gerçekleştirdiğini iddia ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) söz konusu iddiaları yalanladı.

İran basını, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir savaş gemisine saldırı düzenlediğini öne sürdü. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, İran Donanması'nın ülkenin Umman Denizi'ndeki karasularına yaklaştığı tespit edilen ABD'ye ait bir savaş gemisini hedef aldığı iddia edildi. Haberde, söz konusu gemide bir "komuta ve kontrol merkezi" bulunduğu da belirtildi.

İddialara göre saldırı, ABD'nin bölgede İran'a ait ticari gemilere yönelik eylemleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleştirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiaları yalanladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran yalan söylüyor. ABD'nin denizdeki askeri unsurları güvenli ve serbest bir şekilde uçmaya, seyretmeye ve faaliyet göstermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok

Netanyahu'dan "Trump'la sorun" iddiasını kanıtlayan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor

Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna'daki askeri kayıp ortaya çıktı! Doğruysa Putin için facia
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar

Suskunluğunu bozdu! Neler dedi neler
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı

Kazada hava yastıkları açılmayınca başına talih kuşu kondu
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha