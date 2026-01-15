İran: "Soltani'ye de ölüm cezası verilmeyecek"

İran Yargı Erki, protestolar sırasında 10 Mart'ta gözaltına alınan ve idam cezası çaprıtıldığı iddia edilen 26 yaşındaki Erfan Soltani'nin "ülkenin iç güvenliğine karşı komplo kurmak ve rejime karşı propaganda faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığını, ancak bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulanması halinde de ölüm cezasının uygulanmayacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Farsça dilindeki X hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Erfan Soltani adlı kişinin idam cezasına çarptırıldığı aktarılmıştı. İran basını, İran Yargı Erki açıklamasına dayandırdığı haberinde Erfan Soltani'ye idam cezası verilmeyeceğini açıkladığını yazdı. Açıklamada, ülkenin Kerec şehrindeki merkez hapishanesinde tutulan Soltani'nin "ülkenin iç güvenliğine karşı komplo kurmak ve rejime karşı propaganda faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla yargılandığını, ancak bu suçlamaların mahkeme tarafından doğrulanması durumunda da ölüm cezasının uygulanmayacağı kaydedildi.

Erfan Soltani, 10 Mart'ta İran polisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Erfan, ölüm cezasına çarptırılan ilk protestocu, ancak sonuncu olmayacak" ifadeleri kullanılarak gösterilerde 10 binden fazla İranlının tutuklandığı kaydedilmişti. - TAHRAN