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Tahran'da Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle 3 günlük tatil ilan edildi

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ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle Tahran'da 4-5-6 Temmuz'da resmi tatil ilan edildi. Cenaze 6 Temmuz'da kaldırılacak, 9 Temmuz'da Meşhed'de toprağa verilecek.

İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Tahran'da 4-5-6 Temmuz'da tatil ilan edildi.

İran devlet televizyonuna göre ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırıda ölen dini lider Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle Tahran'da 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzade, "Dini liderin naaşı için veda töreni ve dualar 4 ve 5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Humeyni Cami'de yapılacak, cenaze töreni ise 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve Tahran eyaleti bu 3 gün boyunca tatilde olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Hamaney, 9 Temmuz'da Meşhed şehrinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından İmam Rıza türbesine defnedilecek. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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