İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi idam edildi

İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan eski Savunma Bakan Yardımcısı Alirıza Ekberi'nin cezası infaz edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre İngiltere için casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezası infaz edildi. Haberde, "Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve İngiliz hükümetinin istihbarat teşkilatı adına casusluk yaparak ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Alirıza Ekberi idam edildi" ifadeleri kullanıldı. İnfazın ne zaman gerçekleştirildiği belirtilmedi.

Ekberi'nin ailesinden çarşamba günü "son bir ziyaret" için cezaevine gitmelerinin istendiği öğrenildi.

İngiltere hükümeti, İngiltere- İran çifte vatandaşlığı bulunan Ekberi için daha önce İran'a infazı durdurma çağrısında bulunmuştu.

"İngiliz istihbarat servisinin en önemli casuslarından biriydi"

İran İstihbarat Bakanlığı 11 Ocak'ta yayımladığı bildiride, "Alirıza Ekberi, tamamen bilinçli ve amaçlı bir şekilde 'MI6' olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi'ne (SIS) ülke hakkında önemli bilgiler sağlayan İngiliz istihbarat servisinin en önemli casuslarından biriydi" denilmişti. Bildiride, "Ülkemizin stratejik ve hassas merkezlerinde İngiltere İstihbarat Merkezi için çalışan bir casus tespit edildi. İstihbarat Bakanlığı tarafından söz konusu casusun İngiltere istihbarat merkezi ile nasıl haberleştiği ve iletişim ağları tespit edildi. Son olarak, uygun zamanda ve ilgili adli makamın emriyle casus tutuklandı ve adli süreçten geçtikten sonra cezasına hükmedildi" denilmişti.

Fahrizade suikastında rol aldığı iddiası

Ekberi'nin 2020'de ülkenin önde gelen nükleer fizikçisi Muhsin Fahrizade'nin öldürüldüğü suikastta rol oynadığı iddia edilmişti. İran medyasında bu hafta yayınlanan bir videoda Ekberi, Fahrizade suikastına karışmadığını, ancak İngiltere istihbaratının kendisinden Fahrizade hakkında bilgi istediğini söylemişti. İran medyasında yer alan bir diğer haberde ise Ekberi'nin İran'ın nükleer faaliyetlerine, savunma sanayindeki önemli isimlerin bilgilerini, İran'ın askeri teknolojisine ve dış politikasına ilişkin bilgileri İngiltere ile paylaştığı aktarılmıştı.

Fahrizade, 2020 yılında başkent Tahran'ın Abserd bölgesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. - TAHRAN